Vlaardingse ex-marechaussee speelde informatie door: taak- en celstraf

Een 32-jarige ex-medewerker van de marechaussee moet een taakstraf van honderd uur uitvoeren en 71 dagen de cel in. De Vlaardinger is schuldig bevonden aan het schenden van het ambtsgeheim.

De man werkte als wachtmeester bij de Koninklijke Marechaussee bij de grensbewaking op Schiphol. Voor dat werk had hij toegang tot verschillende politiesystemen. Met een aantal accounts zocht hij informatie over personen en kentekens op. Die informatie speelde hij door.

De gegevens werden vermoedelijk in het criminele circuit gebruikt. Zo bleek een auto waarvan de man de gegevens opvroeg korte tijd later volledig te zijn uitgebrand.

Niet is bewezen dat de man geld voor zijn diensten kreeg. De straf bij de militaire rechtbank viel uiteindelijk lager uit dan de officier van justitie had geëist. De man was daarbij nog niet eerder veroordeeld. Wel is hij oneervol ontslagen.