Ed Aldus over storm: 'Het is écht een ruige maand'

"Er zijn eerder jaren geweest dat het een paar weken achter elkaar ruig weer is geweest. Je moet niet vergeten dat december heel rustig was en ook de maand januari is relatief rustig verlopen. Maar deze maand pakt wel heel anders uit. Het is écht een ruige maand."

Hoe het komt dat wij al weken lang te maken hebben met dit winderige weertype kan Ed makkelijk verklaren. "Het heeft allemaal te maken met de straalstroom. Dat is een kolkende rivier op zo'n 10 kilometer hoogte die loopt van Newfoundland naar West-Europa. In deze straalstroom ontstaan actieve depressies en die zorgen momenteel voor dit slechte weer."

Waar vroeger een storm gewoon een storm was krijgen ze nu allemaal een naam. "Het KNMI werkt tegenwoordig samen met de meteorologische diensten in Ierland en Engeland. Zodra er een storm komt met minimaal code oranje dan krijgt een storm een naam. Dit doen ze om mensen bewuster te maken van het gevaar van de storm." Welke namen de stormen krijgen is van te voren al vastgesteld.



Volgens Ed blijft het nog wel even slecht weer "Zeker tot begin maart hebben we te maken met wisselvallig weer en temperaturen die weer dichter naar normaal gaan. Ook hebben we meer kans op wat wat winterse buien. Van lente weer is dus voorlopig nog geen sprake."

De weersverwachting voor de komende dagen: