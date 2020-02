Happy Stones moeten glimlach op het gezicht toveren

Met het regenachtige weer zullen weinig mensen met een glimlach over straat hebben gelopen, maar Ilse van Toorenburg uit Piershil hoopt dat toch voor elkaar te krijgen. Ze maakt en verspreid ‘Happy Stones’ in de Hoeksche Waard, vrolijk versierde kiezelsteentjes.

Ze kwam op het idee toen ze op vakantie was in Duitsland en zelf zo’n steentje tegenkwam. “Toen was het ook zulk somber weer en ik werd er helemaal blij van”, vertelt Van Toorenburg enthousiast.

Inmiddels heeft ze al zo’n tweehonderd stenen beschilderd en buiten neergelegd, bij bijvoorbeeld lantaarnpalen, speelplaatsen en bankjes. “Ik zie voor me hoe iemand buiten gaat wandelen om het hoofd wat leeg te krijgen, omdat hij wat zorgen heeft en dan op een bankje gaat zitten en mijn steen dan een glimlach op zijn gezicht tovert. Dat is toch te leuk!”

Reizende stenen

Het is wel de bedoeling dat de stenen door de vinder ook weer op een andere plek neergelegd wordt, zodat ze gaan ‘reizen’. “Sommige mensen willen ze graag houden, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Hoe gaaf zou het zijn als jouw steen uiteindelijk in Groningen terecht komt, of misschien wel de landsgrens over gaat!”

Achterop de steentjes is de Facebookpagina van Ilse te vinden, Happy Stones Hoeksche Waard. Hierop kunnen vinders foto’s achterlaten en zo kan ze in de gaten houden wat er met de stenen gebeurd. Ze ziet ook dat andere mensen zich aansluiten bij deze positieve beweging en ook vrolijke steentjes gaan maken.

“Het is nu vakantie, dus ik zou zeggen, ga stenen schilderen met je kinderen en verspreiden! Zo’n positieve beweging kunnen we wel gebruiken in deze tijd!”

Verslaggever Sanne Waldekker mocht ook een Happy Stone maken en beschilderde hem uiteraard in Rijnmond-stijl. We zijn erg benieuwd waar hij opduikt!

[Tweet:https://twitter.com/sannewaldekker/status/1231971563920072704?s=21]