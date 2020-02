Scorende Wijnaldum openhartig in FC Rijnmond: ‘Samen bidden voor de wedstrijd is prachtig bij Liverpool’

Openhartige Wijnaldum in FC Rijnmond: 'Ik zie mij wel terugkeren bij Feyenoord, PSV of Sparta'

Rotterdammer en oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum was maandagavond belangrijk voor zijn club Liverpool. In de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen West Ham United maakte hij de openingstreffer voor de koploper van de Premier League, die de titel in Engeland bijna niet meer kan ontgaan. “De vraag is alleen wanneer we kampioen worden”, zegt Wijnaldum in een speciale uitzending van FC Rijnmond.

De middenvelder geniet niet alleen van de successen, maar ook van de kleine dingen, zoals samen bidden met zijn teamgenoten. “We hebben best veel gelovige jongens in het team. Voor de wedstrijd zitten we altijd in een kamer en bidden we samen. Dat vind ik prachtig. Ik vind allerlei dingen mooi.”

Wijnaldum doet het woord tijdens het gebed. “Dan bid ik voor de wedstrijd, maar ook dat we het mogen meemaken, dat we gezond zijn en voor alle kleine dingen die heel normaal zijn voor ons. Maar we zijn eigenlijk heel erg gezegend.”

Terugkeer bij Feyenoord of Sparta

De international denkt er aan om aan het eind van zijn carrière terug te keren bij Feyenoord, PSV of Sparta. Op de korte termijn is het niet de verwachting. Over een paar jaar zou het een optie kunnen zijn voor Wijnaldum. "Ik zie mezelf wel terugkeren naar Feyenoord, PSV of Sparta."

Wijnaldum begon zijn carrière in de jeugd van Sparta en stapte in de C-tjes over naar Feyenoord. Toch sluit hij een rentree op het Kasteel niet uit. "Ik kijk wel eens naar Sparta en dan denk ik: 'Zo, het zou wel mooi zijn als ik daar in mijn laatste jaren speel.' In Nederland heb ik bij drie clubs gespeeld en aan alle drie heb ik een heel goed gevoel aan over gehouden. Maar je kan er maar één kiezen."

Keiharde beloftes over een terugkeer in De Kuip of op Het Kasteel wil hij niet maken. "Ik leer ook van andere spelers. Van Nistelrooij had ooit de belofte gedaan om terug te keren, maar op latere leeftijd wilde hij dat niet meer. Wat ik nu mee maak is uniek. Je wil op het hoogste niveau spelen en prijzen pakken. Net als Clarence Seedorf. Mijn droom is om net zolang fit te blijven. Net als hij, Zlatan of Ronaldo. Ik wil tot mijn 38ste op hoog niveau spelen."

Gedacht aan stoppen

Als Wijnaldum voetbalt, druipt het plezier er af. Dat is wel eens anders geweest. In zijn tijd bij PSV moest hij vaak als rechtsbuiten spelen in plaats van op zijn geliefde middenveld. Dat wrong op den duur zo erg dat hij zelfs er aan dacht om te stoppen met voetbal. "Ik had het écht niet naar mijn zin", vertelt een openhartige Wijnaldum. "'Waarom doe ik het eigenlijk nog?', dacht ik. 'Wil ik het nog wel?' Maar het is nooit zo ver gekomen. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik dacht ook: 'Wat ga ik doen als ik werkelijk stop?' Ik had eigenlijk geen plan B."

Willem van Hanegem zag hem verpieteren. "Jammer genoeg was hij niet mijn trainer", spreekt Wijnaldum. Van Hanegem schreef een column in het Algemeen Dagblad en Wijnaldum belde hem op. Zoals ze nu nog steeds wekelijks bellen. "Willem schreef precies wat ik voelde. Ik wilde weten waarom hij dat schreef. Mensen zoals hij en Wim Jansen hebben een andere kijk op voetbal. Ik heb toen dagelijks contact gehad met Willem en dankzij hem - en Wim Jansen - heb ik het plezier in voetbal weer terug gevonden."

Hoewel de carrière van Wijnaldum begon op het Kasteel was hij al vroeg supporter van Feyenoord. Al werd hem dat bij Sparta niet altijd in dank afgenomen. "Ik durfde bij Sparta niet te zeggen dat ik voor Feyenoord was", lacht Wijnaldum. "Feyenoord was taboe bij Sparta. Als ze op de club vroegen voor wie ik was zei ik altijd Ajax, maar ik was eigenlijk voor Feyenoord."

Dat gevoel werd nog sterker toen hij met Jeffrey Bruma en zijn zus naar een Open Dag in de Kuip ging. "Toen was ik helemaal weg van die club en wilde ik voor Feyenoord spelen."

Racisme

Wijnaldum maakte in november tijdens een interland van het Nederlands elftal tegen Estland een duidelijk statement door na een doelpunt met ploeggenoot Frenkie de Jong voor de tv-camera hun armen naast elkaar te houden om aan te geven dat iedereen gelijk is. Daarmee reageerden zij op de racistische leuzen enkele dagen eerder aan het adres van Ahmad Mendes Moreira bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior.

Zwarte Piet

De actie van Wijnaldum ging de wereld over. "Heel vaak begrijpen mensen niet wat wij als bruine jongens voelen", zegt de speler van Liverpool, doelend op racistische opmerkingen gericht aan donkere mensen. "Wij maken het mee, het zijn kleine dingen. Als iemand bijvoorbeeld zwarte piet zegt tegen een bruine jongen. Zulke grapjes zijn niet leuk. Daar moet hard tegen opgetreden worden. Nu is het nog te laks."

Verslaggever Frank Stout sprak Wijnaldum langdurig tijdens zijn korte vakantie in Dubai. Het resultaat is een persoonlijk en openhartig gesprek met de beste voetballer van onze regio. Over voetbal en over tal van zaken buiten de sport.

Bekijk hierboven de speciale uitzending van FC Rijnmond. Ook het volledige gesprek van maar liefst een uur vind je hierboven.



Beluister hieronder onze podcast met Georginio Wijnaldum. Vanaf vrijdag is er ook elke week een FC Rijnmond Podcast.