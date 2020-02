Sandjai overwon drank en depressie in de voedselbank

Sandjai Parbhoe heeft zijn leven te danken aan Voedselcentrum Isaak & de Schittering in Rotterdam-Zuid. Of beter gezegd: de voedselbank is de plek waar hij zijn leven na een doolhof vol drank en depressie weer op de rails kreeg. Nu wil hij graag andere mensen helpen.

Wie de 42-jarige Sandjai aan het werk ziet op de broodafdeling, ziet een blij man. "Deze plek betekent heel veel voor me. Ik ken de klanten al jaren. Het zijn echt bekenden van me en ik maak vaak een praatje. Ik weet bijvoorbeeld precies wie er met kinderen komen."

Sandjai deelt gratis brood uit aan de klanten. Dat is voor iedereen die tegen kleine prijsjes voedsel en kleding koopt. "Mensen gaan hier blij de deur uit. Dit eten was anders allemaal in de vuilnisbak beland", zegt Sandjai terwijl hij naar het magazijn snelt. Daar komt juist een leverancier met een lading fruit.

Vrolijkheid en werklust

Oprichter Tresi Baros van Voedselcentrum Isaak & de Schittering kent ook een heel andere Sandjai. "Zijn huis was een grote vuilnisbelt en hij dreigde uit huis gezet te worden. Toen hebben wij besloten onze energie op hem af te sturen en hem te helpen."

Sandjai begon met kleine klusjes in het Voedselcentrum, maar klom snel op. Met zijn vrolijkheid en werklust was hij al snel geliefd bij klanten en collega's. Na verloop van tijd bereikte hij een functie die je alleen weggelegd is voor medewerkers die het volle vertrouwen genieten: achter de kassa.

"Ja, dat was een hele eer", zegt Sandjai. "Dat betekende veel voor me. Ik telde echt weer helemaal mee."

Terugval

In één lange rechte lijn opwaarts ging het niet, erkent zijn collega achter de kassa. "Het is een tijdje slecht gegaan. Hij had weer een terugval." Tresi Barros vult aan: "Ik dacht: drink jezelf maar raak voor een knaak. We hoeven jou even niet meer te zien."

"Na een poosje was hij er dan weer en vroeg: help mij. En dan stonden we er weer voor hem."

Huis uit

Nu gaat het al weer tijden goed en zijn de drank en depressie gelukkig ver weg. Sandjai werkt als vrijwilliger en dat doet hij zo hard als hij kan. Soms zelfs op zijn vrije dagen. Hij houdt van het voedselcentrum, zijn klanten en zijn collega's.

Sandjai heeft advies voor mensen die vast zitten in een depressie of verslaving. "Kom hier werken. Of ergens anders. Kom in ieder geval je huis uit. Dat is het beste medicijn."