'Als wij niet pompen, lopen de mensen met natte voeten'

Het Kokgemaal in Kinderdijk draait op volle toeren om het water uit de Alblasserwaard te pompen. De drie enorme vijzels werken zo'n 1,4 miljoen liter water per minuut weg. "Ruige dagen zoals deze zijn het mooiste. Dan weet je waar je het voor doet!"

"We hebben de afgelopen dagen veel neerslag gehad en een hoop wind", vertelt machinist Anton Dubbeldam. "Om al het water weg te krijgen, zijn wij hier vol gas aan het draaien." Zo houden de mensen in de polder droge voeten.

Onder water

"Als wij het niet zouden doen, zou de Alblasserwaard onder water komen te staan", zegt Dubbeldam terwijl hij het gemaal schoon houdt. De ervaren machinist ruimt grote takken en afval op, zodat het gemaal het water kan blijven wegpompen.

Het gemaal draait op volle kracht sinds zondagochtend. Waarschijnlijk blijft dit zo tot maandagavond.

De gemalen hebben de taak van de historische molens van Kinderdijk overgenomen. Om de voeten in de toekomst ook droog te houden, wil waterschap Rivierenland een nieuw gemaal bijbouwen in 2026. Dit gemaal zal in Hardinxveld komen.