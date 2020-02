Angst over coronavirus neemt toe in regio

De GGD in Rotterdam krijgt steeds meer telefoontjes over het coronavirus, nu er in Italië al zes doden zijn gevallen. Maar we hoeven ons hier nog geen zorgen te maken, zegt arts infectieziektebestrijding Annemieke de Raad.

"Het gaat vooral om mensen die in Italië zijn geweest en die zich afvragen of ze iets moeten." Ze legt uit dat dit vaker gebeurt zodra ergens veel media-aandacht voor is.



De Raad snapt heel goed dat mensen zich nu meer zorgen maken. "Het komt natuurlijk letterlijk dichterbij. Maar, ik denk dat we ons goed moeten realiseren dat de kans klein is om besmet te raken als je bijvoorbeeld op vakantie bent geweest naar Italië."

Voorbereid

De Raad benadrukt dat Nederland goed is voorbereid. "We hebben geen glazen bol en kunnen niet in de toekomst kijken. Maar het zou natuurlijk niet handig zijn om er geen rekening mee te houden dat er mogelijk ook hier in Rotterdam enkele gevallen zullen komen."

De Raad vertelt dat het advies van het RIVM voor de GGD leidend is wanneer het om het coronavirus gaat. "Wij als GGD volgen wat het RIVM adviseert om te doen. En wanneer wij wel of geen actie moeten ondernemen."

Zorgen

Op straat reageren mensen angstig: "Ik maak me zorgen. Net zoals alle mensen in Nederland. Ik ben bang dat het een pandemie wordt en dat het ook naar Rotterdam komt", laat een man weten.

Een mevrouw denkt er precies hetzelfde over. "Ik maak me er heel veel zorgen over. Ik ben al over de zeventig, dus ik ben bang dat ik ook het coronavirus krijg."

Quarantainelocatie

De GGD is al sinds begin 2019 op zoek naar een goede plek waar ze, indien nodig, dertig tot zestig personen in quarantaine kunnen plaatsen. Deze zoektocht heeft volgens De Raad niets te maken met het coronavirus.

"In de huidige situatie met het coronavirus is de kans dat we zo'n plek nodig hebben heel erg klein, omdat tot nu toe mensen nog vrij veel bewegingsvrijheid krijgen. Dus: deze worden niet in een grootschalige quarantainelocatie geplaatst."

Mensen mogen hier in Nederland thuis blijven. "Wel worden ze geadviseerd om direct contact op te nemen met een arts op het moment dat er klachten ontstaan."

Advies

De Raad geeft aan dat het belangrijk is om gewoon normaal je leven te leiden, en je niet te laten leiden door angst. "Het is natuurlijk wel verstandig om alert te zijn."

Voor vragen kun je terecht bij de GGD. "Hou onze website in de gaten en ook die van het RIVM."