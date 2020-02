Zwaar verkeersongeval bij Erasmusbrug: zes gewonden

Bij een zware aanrijding in de buurt van de Erasmusbrug in Rotterdam zijn maandagavond zes mensen gewond geraakt. Het gaat om vier kinderen en twee volwassenen.

De zes zaten volgens de politie in een auto die vanaf de Erasmusbrug richting de Posthumalaan reed. De wagen werd gelanceerd en sloeg over de kop. De ravage was enorm.

Er werden zeven ambulanceteams uit de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid ingezet om alle gewonden te behandelen. Ook een traumateam kwam ter plaatse.

Volgens de politie was iedereen aanspreekbaar. Drie kinderen zijn er volgens de brandweer ernstig aan toe. Uiteindelijk zijn alle gewonden naar verschillende ziekenhuizen vervoerd.