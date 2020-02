Het weer van vandaag: Kans op een (hagel)bui

Vandaag begint de dag met zonnige perioden en is het droog. Vanmiddag is er af en toe zon en bestaat er kans op een regen- of hagelbui. Met een middagtemperatuur van 8 graden is het minder zacht. De westenwind waait vrij krachtig en langs de kust krachtig, windkracht 5 of 6.

Vanavond en vannacht meer buien met korrelhagel en landinwaarts ook natte sneeuw. De temperatuur daalt in de loop van de nacht tijdens een sneeuwbui naar 1 graad. Langs de kust staat een (vrij) krachtige westenwind.

Morgen vallen vooral in de ochtend winterse buien en is in de middag ook de zon af en toe zichtbaar. In de middag wordt het 6 graden en waait er een matige en aan zee krachtige westen- tot noordwestenwind.



Voortuizichten

Donderdag trekt er een lagedrukgebied over het noorden van Frankrijk, de bijbehorende storing gaat zorgen voor regen en natte sneeuw. Op vrijdag zorgt een rug van hogedruk voor droger weer met af en toe zon. Een diepe depressie tussen IJsland en Schotland zorgt zaterdag voor veel wind en regen. Donderdag is het een graad of 5, daarna wordt het opnieuw zachter met op zaterdag een temperatuur van 11 graden.