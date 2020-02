Excuses voor vallend glas van stormflat Crabbehof

Na een paar minuten rapen heeft John de Vries weer een handvol met versplinterd glas. In het gras aan de rand van het terrein van de Dordtsche Manege en de groenstrook langs de Galileïlaan is nog bezaaid met scherpe stukjes glas afkomstig van de tegenovergelegen seniorencomplex Zephyr. Er worden maatregelen genomen waardoor de flat stormproof wordt.

Door de harde wind kwamen zondag grote glasplaten naar beneden die uiteenspatten op de kruising met de Talmaweg. John hoorde een enorm lawaai. "Ik was achter aan het werk en ik hoor een hoop herrie. Ik dacht er gaat een dakpan af of zo. Ik ging kijken en ik zag dat het kruispunt weer vol lag. En ook hier, het lag over hele terrein. De veegwagen die kruispunt schoon maakte heeft het hier ook gedaan. Maar er ligt nog steeds glas."

Levensgevaarlijk

Voor John is het een gegeven. Elk jaar gebeurt het zeker twee keer dat van de glazen gevel van de woonflat tegenover zijn manege, de platen naar beneden razen als het weer eens stormt. "Het is van de gekke dat voor de zoveelste keer die ramen er uit gaan. Het is telkens weer prijs met die flat aan de overkant, dan komt er zo'n groot raam naar beneden gekeild."

De Vries: "Er is er ook wel eens één tegen mijn woonhuis aangeslagen. Die maakte al mijn ramen kapot. Dan kun je zien wat voor kracht er achter zit. Het is gewoon levensgevaarlijk. Als een fietser hier door een zo'n raam geraakt wordt is die hartstikke dood!"

Excuses

"Het is zeer gevaarlijk en onwenselijk," beaamt Bert van der Ent, adjunct directeur van woningbouwvereniging Trivire, de eigenaar van Zephyr. "Daarvoor wil ik excuses maken want we vinden het heel vervelend dat die ruiten uit die flat gewaaid zijn. Onze bewoners, de manege en het verkeer hebben er last van gehad."

In winter van 2017/2018 zijn er eerder glazen gevelplaten afgewaaid en na onderzoek bleek dat het probleem niet zo groot was, mits er een aantal zaken werden verbeterd. Van der Ent: "Er zaten schroefjes her en der los, een aantal profielen zaten los of ontbraken. Ook was het glas soms niet dicht genoeg."

De Vries: "Dat hebben we verholpen en we dachten dat daarmee de glasgevel veilig was. Maar dat kan ik nu niet zeggen want nu zijn er weer een paar panelen uitgewaaid. We zullen dus nieuwe maatregelen nodig waardoor het glas niet meer uit die sponning kan waaien. Begin van zomer gaan we daarmee aan de slag, dan zijn we daarna weer stormproof."