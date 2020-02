'We willen niet dat er ergens nog met deze stof gewerkt wordt'

Romy Hardon werkte elf jaar op de afdeling waar lycradraad werd gemaakt, van 1977 tot 1988. "Ik werd zwanger in 1985", legt ze uit. "En op 8 november is mijn zoon overleden, terwijl hij nog niet geboren was. En ik was zeker niet de enige."

Hardon was inderdaad niet de enige. Bij tal van medewerkers zijn kinderen (veel) te vroeg ter wereld gekomen. "Collega's met wie ik nog veel optrek hebben ook kinderen gehad die dood geboren werden. Een andere collega kreeg een tweeling. Die kwam vier maanden te vroeg ter wereld en overleed een half uur na de geboorte. Ze waren nog niet levensvatbaar."

Geen beschermende middelen

Als schuldige werd de stof DMAc aangewezen. "Daar werkte je mee", legt Hardon uit. "Het kwam in contact met je armen en je handen. Beschermende middelen werden niet aangeboden. Het drong in je huid en je werd er behoorlijk beroerd van."

Hardon is ervan overtuigd dat de leiding bij DuPont op de hoogte was van de schadelijke werking van DMAc. "Werknemers wisten van niks. Maar het is aantoonbaar dat ze in de leiding er wel vanaf wisten", gaat Hardon verder. "Geef het nou gewoon toe en kom met excuses. Dat is het minste dat we verwachten."

De inspectie SZW stelde vast dat DuPont al in de jaren 70 op de hoogte was van de gevaarlijke gevolgen van het werken met DMAc. Er werd zelfs getest door DuPont. Urinemonsters werden afgenomen, maar die testuitslagen zijn allemaal verdwenen.



China

En nu volgt er een rechtszaak. "Daarbij gaat het dus echt niet om een geldbedrag", zegt Hardon. "Het gaat ons er meer om dat er wordt gestopt met het werken met deze stof. Als er ergens op deze wereld, zoals in China, dat nog gebeurt, dan moet dit stoppen. Niemand mag voor je bepalen dat je door je werk vruchtbaarheidsproblemen krijgt of dat jij miskramen krijgt."