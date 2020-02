Provincie boos op exploitant windpark Spui

De exploitant van het windpark Spui in de Hoeksche Waard informeert de omwonenden in Nieuw-Beijerland en Piershil niet volledig. De burgers worden daardoor tekort gedaan. Dat schrijft het provinciebestuur aan de exploitant.

Het windpark langs het Spui is in 2017 aangelegd. Omwonenden kunnen tot januari 2022 een verzoek tot planschade indienen. Dat geldt voor mensen die direct naast de windmolens in Nieuw-Beijerland en Piershil wonen, maar ook verder weg.

Daarnaast zijn tussen provincie Zuid-Holland, de gemeente Hoeksche Waard en de exploitant afspraken gemaakt over aanvullende oplossingen voor de naaste buren. Die oplossingen zouden kunnen bestaan uit dubbel glas, schermen en satellietschotels om storingen in digitale communicatieapparatuur te vormen. Dit wordt de burenregeling genoemd.

Elke vorm van communicatie naar de omwonenden over die burenregeling zou vooraf met de drie partijen worden besproken. Uit de brief van de provincie blijkt dat de exploitant wel een aanbod naar de omwonenden heeft gedaan, zonder met de andere partijen te overleggen.

Volgens Zuid-Holland bestaat nu de kans dat omwonenden hun recht op planschade verspelen door op het door de exploitant voorgestelde voorstel in te gaan. De provincie vraagt de exploitant om met een nieuw voorstel te komen, waardoor de inwoners van Nieuw-Beijerland en Piershil aanspraak kunnen blijven maken op planschade én de burenregeling.