Aziaten annuleren reis Kinderdijk vanwege corona

Molens in Kinderdijk. Foto: Rick Huijzer

Toeristen in Kinderdijk. Foto: Peter Paul Klapwijk

Dertig Aziatische touroperators hebben hun reis naar Kinderdijk geannuleerd. Ook een groep van 23 Italiaanse scholieren, die de historische molens deze week zou bezoeken, heeft haar bezoek afgeblazen. Aanleiding: zorgen over het coronavirus.

In Kinderdijk volgen ze de situatie nauwlettend. "Het is afwachten hoe de situatie zich ontwikkeld", zegt Jan-Dirk Verheij van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De stichting houdt zich aan alle adviezen rondom het virus.

"We hebben contact met de GGD en de gemeente Molenlanden", vertelt Verheij. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo staan er flacons met desinfecterende zeep, wordt de entreebalie vaker schoongemaakt en ook over de tafels in het restaurant gaat vaker een doekje.

Wereldwijde epidemie

Momenteel is het nog rustig bij de historische molens. Het hoogseizoen start pas bij de opening van Keukenhof op 21 maart. Veel toeristen combineren een bezoek aan Kinderdijk met een bezoek aan de bloemen in Lisse.

In China zijn er inmiddels 77 duizend mensen besmet met covid-19, de officiële naam voor het virus. In Noord-Italië zijn er 220 mensen besmet geraakt. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO geeft aan dat de wereld zich moet voorbereiden op een wereldwijde epidemie.