'Maak informatievoorziening over coronavirus concreter'

De overheid moet informatie over het coronavirus concreter maken. Er is al veel informatie van experts over het virus, maar die informatie kan voor normale mensen een stuk levendiger.

Er is behoefte aan concrete tips hoe mensen moeten handelen, zegt Marco Zannoni van het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement in Rotterdam.

"Er is veel goede informatie van experts en instellingen van het RIVM en de GGD", zegt Zannoni. "Maar ik denk dat we nu wel met elkaar in gesprek moeten gaan over wat gaat gebeuren als er een uitbraak is in ons land."

Volgens Zannoni wordt er nu met argusogen gekeken naar Italië, waar complete dorpen van de buitenwereld worden afgesloten. "Dat gebeurt niet zomaar. En bij dat soort maatregelen moet je centraal uitleggen waarom zoiets gebeurt. Waarom kan zoiets wel of niet gebeuren in Nederland?"

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weigert tot dusverre te spreken over een pandemie. "Waarom niet?", vraagt Zannoni zich af. "Het is een technische term. Die zegt iets over de mate en manier van verspreiding, maar niets over het aantal mensen dat eraan doodgaat. Als je dit volhoudt denken mensen straks 'een pandemie is als de Spaanse griep' en dat is niet zo."