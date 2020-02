Twee inzittenden van ongeluk bij Erasmusbrug in levensgevaar

Twee inzittenden van de auto die over de kop vloog op de Posthumalaan, niet ver van de Erasmusbrug, verkeren in levensgevaar. Het gaat om een 12- en 13-jarige.

Het ongeluk gebeurde maandagavond. De auto reed over de Erasmusbrug naar de Posthumalaan. Daar raakte het een betonblok. De auto vloog over de kop en kwam ondersteboven op de andere weghelft terecht.

In de auto zat een 20-jarige bestuurder, een 23-jarige bijrijder en vier kinderen van 12, 13, 13 en 15 jaar. Alle inzittenden raakten bij het ongeluk gewond.

Over de oorzaak is nog niets bekend. De bestuurder had geen drank of drugs gebruikt. De politie is op zoek naar getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren.