Higler fluit wederom PSV-Feyenoord

Net als vorig seizoen is Dennis Higler aangesteld voor de topper tussen PSV en Feyenoord van komend weekend. Vorig jaar werd het in Eindhoven 1-1 en stuurde Higler in de tweede helft Sven van Beek met rood van het veld.

Higler floot Feyenoord onlangs nog in het bekertoernooi in de gewonnen uitwedstrijd bij Heerenveen. De laatste competitiewedstrijd onder zijn leiding was in september toen Feyenoord in Emmen met 3-3 gelijk speelde. In het Philips-stadion wordt komende zondag om half drie afgetrapt tussen de nummer vier en drie van de Eredivisie. Uiteraard is dit duel live te volgen via Radio Rijnmond.

De KNVB heeft ook de scheidsrechter bekend gemaakt voor de halve finale van de KNVB beker. Op 5 maart is Jochem Kamphuis in de Kuip de arbiter bij Feyenoord-NAC.

Sparta krijgt komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Emmen te maken met Bas Nijhuis als scheidsrechter. Op het Kasteel wordt om 16:45 uur afgetrapt.