Van Eigen Bodem: Theo Gootjes in zwart-wit nog altijd actueel

Politiek tekenaar Theo Gootjes staat centraal in deze aflevering van Van Eigen Bodem. De 78-jarige Schiedammer hield lezers van onder meer Het Vrije Volk decennia lang een spiegel voor, in zwart-wit. Theo's prenten zetten je aan het denken en anno 2020 blijkt zijn werk nog altijd relevant en actueel.

In het Stedelijk Museum in Schiedam is een overzicht van zijn werk te zien tot eind mei. "Er hangt een selectie van mijn politieke prenten, maar ook handgeschreven en getekende bladen van de 'Gootjesbijbel' in kleur en 3D-versies van sommige tekeningen", vertelt Theo. De opening van de tentoonstelling was zaterdag een van de drukste ooit, zei directeur Deidre Carasso.

Nieuwe schetsen

Theo Gootjes is al twee jaar ziek, longkanker. "Maar ik voel me goed hoor, ik zie deze tentoonstelling dan ook niet zozeer als een afscheid, maar ook als een nieuwe begin", zegt Gootjes. "Ik maak bijvoorbeeld ook weer nieuwe schetsen van ouderen in verzorgingshuis Frankeland in Schiedam. Dat ga ik later uitwerken in wellicht houtskool of zo. De ouderen van achteren getekend vooral, de eenzaamheid benadrukken, een beetje in de steek gelaten, afgedankt. De tragiek van het ouder worden, wandelend de eeuwigheid in."

Theo Gootjes is dagelijks in het tehuis om zijn vrouw Jose, tevens vriendin en muze te bezoeken. Jose heeft Alzheimer, maar de twee zijn nog immer in liefde verbonden. "Ik heb mijn carrière ook vooral aan Jose te danken", zegt Theo. "Ik zou haar graag thuis zelf verzorgen, maar dat kan niet. Ik stel mezelf iedere dag die vraag: waarom kan ik niet meer voor mijn vrouw zorgen?" Theo tekent dan wel vooral in zwart-wit, de liefde voor zijn geliefde is nog altijd felrood.

Geestverwant

Maarten van Rossem, historicus en nationale mopperkont, opende de expositie van Gootjes' werk. "Dat zwart-wit doet 'm niet tekort, dat werkt uitstekend. Abstract op het eerste gezicht en tegelijkertijd een zeer heldere boodschap. Ik was het overal mee eens, een geestverwant."

"Natuurlijk ben ik ook wel eens bedreigd om mijn werk", vertelt Gootjes. "Bedreigen is van alle tijden. Alleen tegenwoordig is het wat drastisch. Je krijgt een mes in je rug of een kogel door je kop. Het is wel het risico van het vak."

Bekijk hierboven de hele aflevering over Theo Gootjes.