Wind, water en knagende kevers kosten ruim honderd bomen in Kralingse Bos het leven

Het Kralingse Bos is deels afgezet

Een deel van het Kralingse Bos in Rotterdam is afgesloten, omdat meer dan honderd hoge essen en fijnsparren onveilig zijn. De gemeente start dinsdag met het rooien van de bomen aan de noordkant van het bos.

Dat is gevaarlijk werk, vertelt Ronald Loch, bomenadviseur bij de gemeente Rotterdam. "Zelfs tijdens het opruimen vallen bomen om, dat hebben medewerkers meegemaakt. Die bomen noemen ze weduwemakers, omdat hout waar spanning op staat weg kan schieten. Dat kan je zo raken dat je zwaargewond raakt."

Het hele stuk is met hekken afgezet, toch zijn er mensen die die paden betreden, zegt Ronald Loch. "Dat baart ons hele grote zorgen. Die bomen staan op scherp. We willen niet meemaken dat we 's ochtends iemand onder die boom vandaan moeten halen."

Kevertje op de stam

De essen hebben het zwaar te verduren. De natte bodem maakt de wortels zwak en de hevige wind van de afgelopen weken heeft de bomen ook flink toegetakeld. Maar dat is nog niet alles. In fijnsparren een stukje verderop zit de letterzetter, een heel klein kevertje, onder de bast.



Ongeveer de helft van de 150 naaldbomen zijn aangetast door de letterzetter. "De kevertjes komen af op de geur die bomen afstoten als het niet goed met ze gaat. De kevers leggen eitjes onder de bast en maken rare patronen - een soort letters - in de stam. "Daardoor is de sapstroom naar boven doorbroken", legt Loch uit.

Die kevers zijn niet nieuw in het gebied, zegt de bomenexpert, maar worden pas actief als er voldoende voedsel is. Ze kunnen de bomen pas doordringen als die verzwakt zijn.

De gemeente kapt deze week de zieke, verzwakte bomen.