Gemeente biedt kopers Brielse 'nieuwbouwvallen' helpende hand

De gemeente Brielle is bereid om de kosten voor de verdere afbouw van woningen aan de Van Sleenstraat voor te schieten. Het idee is dat de afgekeurde huizen zo kunnen worden afgebouwd, zodat ze voldoen aan de brandveiligheidseisen.

De kopers van de huizen zijn gedupeerd, omdat hun bijna afgebouwde huizen onbewoonbaar zijn verklaard. Er zijn fouten bij de bouw gemaakt, de aannemer is failliet en de verzekeraar dekt de schade niet.



De gemeente is nog in onderhandeling met de kopers. Een deel zou al akkoord zijn. Niet alle kopers zijn te spreken over deze oplossing, omdat ze nu alsnog opdraaien voor de kosten van de bouw. Het gaat om een extra lening bovenop alle schulden die ze al hebben. En de werkzaamheden kunnen pas van start als iedereen akkoord is.

Er is ook een comité opgericht door omwonenden. Zij zien de huizen in hun straat snel verkrotten. De leden hebben handhavingsverzoeken ingediend bij de gemeente. Ze hopen dat de bouwer hierdoor gedwongen wordt de woningen af te maken. Volgens de gemeente vertraagt dit het proces alleen maar.