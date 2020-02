Ook OR politie slaat alarm over nieuw communicatienetwerk

Vorige week sloeg politievakbond ACP al alarm over het vernieuwde communicatiesysteem van de hulpdiensten in onder meer de regio Rijnmond.

Volgens de COR zijn er vier weken na de invoering nog altijd grote problemen met het systeem. "Collega's uit de technische hoek, de meldkamers, leidinggevenden op alle niveaus en uiteraard de collega's uit de basisteams hebben hun zorgen met ons gedeeld." De COR zegt door recente ontwikkelingen te worden gedwongen melding te maken van de problemen.

De politie in Amsterdam schakelde donderdag tijdelijk over op een privaat netwerk, "omdat tijdens een grote actie met bijzondere diensten problemen ontstonden". Ook zondagnacht zouden bij die eenheid problemen hebben gespeeld.

Geen contact met meldkamer

"Daarnaast kennen we voorbeelden van collega's die spoedassistentie vroegen in verband met dreigende situaties en die geen contact kregen met de meldkamer", schrijft de COR. "De portofoon is de lifeline voor onze collega's. Voor ons is dit onacceptabel!"

Grapperhaus en Akerboom zijn volgens de COR onvoldoende doordrongen van de ernst van het probleem. Grapperhaus zei eerder dat het systeem "over het algemeen" werkt. Maar de COR onderschrijft dat niet. "Sterker nog: op veel momenten functioneert het zelfs slecht."

De COR vraagt de minister en de korpschef nu "onmiddellijk en onomwonden te erkennen dat de huidige staat van C2000 onvoldoende is om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen".

Van de korpschef verwacht de COR dat hij maatregelen neemt die de veiligheid waarborgen en dat hij "tevens grote druk houdt op de minister als eigenaar van het systeem". Van de minister verwacht de raad dat hij voor een "goed en dekkend netwerk zorgt".

Problemen zijn gevarieerd

"Wij realiseren ons hoe vreselijk het is voor onze mensen als het systeem niet goed functioneert op het moment dat je er een beroep op doet", zegt korpschef Akerboom in een reactie. "C2000 geeft nog steeds problemen en die hebben dan ook mijn volledige aandacht."

Volgens Akerboom wordt er door experts hard gewerkt om de problemen sinds de zogeheten migratie te verhelpen. "Doordat de problemen met C2000 erg gevarieerd en per eenheid verschillend zijn, hebben we afgesproken dat de eenheden zelf bepalen welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Er zijn alternatieve communicatiemiddelen beschikbaar op het moment dat C2000 niet werkt. Maar het voornaamste doel is om C2000 goed te laten functioneren."