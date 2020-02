Experiment in de bajes: 'Tralies en steen veranderen de boef niet, barmhartige gerechtigheid wel'

De recidivecijfers in Nederland liegen er niet om. Meer dan de helft van de gedetineerden die de gevangenis verlaat, vervalt weer in de criminaliteit. Binnen de gevangenismuren van de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel experimenteren ze met een ander soort regime.

Een kleine groep gedetineerden krijgt meer vrijheid, maar niet zomaar. De celdeuren staan overdag open, als tegenprestatie moeten de gedetineerden bouwen aan een toekomst zonder misdaad. Ze verlaten de bajes uiteindelijk met een baan.

Goed slapen

"Hier voel ik me van nummertje naar mens", vertelt gedetineerde Dennis. "Aan de andere kant (op de normale afdeling, red.) was ik altijd op mijn hoede, altijd onrustig en ik sliep heel slecht. Hier ben ik pas weer goed gaan slapen en heb weer rust gekregen. En op dat moment kan je weer aan dingen gaan werken", vertelt André, een andere gevangene. Beiden zitten een celstraf uit vanwege een overval. Ze hebben schuld bekend, spijt betuigd en willen een tweede kans.

De Compagnie, zo heet deze gevangenisvleugel, bestaat nu vier jaar. Van de zestig gedetineerden die weer op vrije voeten zijn, is er tot nu toe ééntje terug op het verkeerde pad. Dat is een positief resultaat, als je het afzet tegen de landelijke recidivecijfers.

"De minister van Rechtsbescherming is op bezoek geweest en wil er meer mee. Mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, dat vindt hij zeer hoopgevend", vertelt Hans Barendrecht van de vrijwilligersorganisatie Gevangenenzorg Nederland. Hij is aanjager van dit innovatieve gevangenisregime en bij de PI Krimpen vond hij een plek en de medewerking om het uit te proberen.

Verslaggever Marion Keete was te gast binnen de muren van de gevangenis. Hoe dat klinkt, hoor je dinsdagavond vanaf 19:00 uur op Radio Rijnmond of in de podcast .

Ontspannen sfeer

Je moet eerst door de detectie, je spullen worden gecheckt en je moet een aantal dikke deuren passeren, voordat je bij afdeling De Compagnie terechtkomt. Dit geldt voor alle bezoekers van De Compagnie. Waar in de andere gevangenisgangen orde heerst, hangt hier een ontspannen en ongedwongen sfeer.

Er wordt gekookt. Klokslag 17:30 uur gaan de gedetineerden aan tafel. Bezoekers krijgen een warm onthaal en worden uitgenodigd een hapje mee te eten. Het vierjarig bestaan van De Compagnie is aanleiding om aan te schuiven en eens kennis te maken met deze bijzondere afdeling.

In de PI Krimpen zitten bijna 400 gedetineerden, van inbrekers tot moordenaars. Voor veertien van hen is er plek bij De Compagnie. Daar kom je niet zomaar tussen: je moet een sollicitatiebrief schrijven en aantonen dat je je leven wil beteren. "Dit zijn sowieso jongens die graag willen en door een voorronde zijn gegaan", vertelt bewaarder Michael. "Belangrijk is ook dat ze hun delict erkennen en spijt betuigen." Ook is drugsgebruik uit den boze.

De gedetineerden heten 'compagnons' en de bewaarders lopen er in 'gewone' kleding in plaats van een uniform. In het reguliere deel van de gevangenis wordt gewerkt met een stoplichtsysteem. De gedetineerden die 'op rood' staan, vertonen gedrag dat niet wordt getolereerd. Die komen niet in aanmerking voor een plek bij De Compagnie.

'Ze moeten het vertrouwen wel verdienen'

"Op de reguliere afdeling komt veel meer haantjesgedrag voor dan hier, waardoor mensen hier beter in hun vel zitten en dus ook beter aan hun toekomst kunnen werken", vertelt PIW'er Michael, die op beide vleugels werkt. "Als het in je hoofd rustiger en opgeruimder wordt, dan is dat ook beter voor straks naar buiten gaan."

De 'compagnons' krijgen meer vrijheid en meer vertrouwen, maar ze moeten wel bewijzen dat ze dat verdienen. Ze moeten werken, koken, schoonmaken en zijn zelf verantwoordelijk voor de rust en orde binnen de afdeling. "Aan de andere kant krijgen ze hun eten in zwarte bakken en moeten ze dat in hun cel opeten. Hier koken we zelf en eten we samen", vertelt compagnon André.

Ze krijgen een budget, bestellen daarvoor boodschappen en hebben om beurten kookdiensten. Ook de buddy's en bewaarders eten mee. "Je eet van veel culturen hier en je smaakpapillen worden goed onder handen genomen", vertelt bewaarder Michael. Zijn favoriet is een roti van een Surinaamse gedetineerde. "Die is heerlijk en ik vind ook dat hij er buiten de gevangenis wat mee moet gaan doen."

"Als gedetineerde heb je zoveel achterstand, en ik wil zo graag weer een kans", vertelt de 37-jarige compagnon Dennis. Door een depressie en drugsgebruik ging het mis en raakte hij betrokken bij een overval. Hij zat eerst 'aan de andere kant' en is blij met de kans die hij bij De Compagnie krijgt. "Het is niet zo dat wij op onze kont kunnen zitten, we moeten laten zien dat we willen re-integreren, diploma's halen, over schuld en slachtoffers praten en stappen zetten."

Gelovige strafjurist

Een gevangenisstraf haalt criminelen van de straat, maar voorkomt niet dat ze opnieuw in de fout gaan. Met dat gegeven worstelde de oprichter van Gevangenenzorg. "Wat mij bezighield als je een celstraf oplegt, is: wat dan?" Van huis uit is Hans Barendrecht strafrechtjurist. Hij heeft in die rol mensen achter de tralies gezet. "De mensen die opnieuw in aanraking komen met justitie, dat is best wel een probleem", vervolgt hij. Barendrecht is ook actief in de kerk en zijn geloof leert hem dat je moet omzien naar mensen die gevangen zitten. "Wat kan ik betekenen voor de jongens?"

Met die gedachte richtte Hans Gevangenenzorg Nederland op. Het is een vrijwilligersorganisatie die gelooft in herstel. In de jaren negentig gaat het van start met vrijwilligers die gedetineerden bezoeken. Sinds 2016 is er de proef met een nieuw soort gevangenisregime in Krimpen. De vrijwilligers worden 'buddy' van een gedetineerde. Ze bezoeken hun compagnon minimaal één keer per twee weken, praten met hen over hun misdaad, over in het reine komen, het leven weer oppakken, of gewoon over koetjes en kalfjes.

Vooroordelen

Een essentieel onderdeel van de proef is werkgevers uitnodigen in de gevangenis. Zij moeten de gedetineerden een herkansing geven met een baan. Er is wel wat overtuigingskracht nodig om vooroordelen weg te nemen. Want wees nou eerlijk, wie geeft er een baan aan een ex-gedetineerde? "Ja, daar had ik niet zoveel zin in", geeft werkgever Ruud de Koning ruiterlijk toe. Vanuit de gevangenis had een compagnon hem een sollicitatiebrief gestuurd.

Wat volgde was een telefoontje van een 'buddy' van Gevangenenzorg. "Toen heb ik geluisterd en raakte ik nieuwsgierig", vervolgt Ruud de Koning. Hij gaat op bezoek bij De Compagnie. "Dan word je uitgenodigd in de gevangenis, moet je door alle deuren, da's best wel spannend, krijg je een rondleiding, eet je mee, en leer je de jongens kennen."

En dan is het ijs gebroken. Ruud de Koning heeft er een vaste kracht aan overgehouden. "Hij is een hele plezierige medewerker. Hij wil weer wat van zijn leven maken. Wie ben ik om hem anders te behandelen?"

Ruuds personeel reageerde in eerste instantie afhoudend en vroegen zich af of ze wel veilig waren. "Op de eerste dag dat hij bij ons aan de slag ging, heeft hij eerlijk zijn verhaal gedaan en daardoor heeft hij snel respect gekregen."

'Je leert jezelf goed kennen'

De 30-jarige André zit aan het einde van zijn traject in De Compagnie en heeft al een baan in het vooruitzicht. "Ik ga weer een mooi leven opbouwen, zonder criminaliteit en met een leuke baan", zegt hij met zelfvertrouwen. Hij heeft er veel geleerd en vertrouwt erop dat hij niet opnieuw de fout in gaat. "Je krijgt inzicht in wat je fout hebt gedaan. Je leert jezelf hier heel goed kennen."

De Compagnie is een kleine tak binnen de gevangeniswereld, maar wel eentje met potentie. "Dit bewijst dat tralies en steen de boef niet veranderen, barmhartige gerechtigheid wel", is het credo van Hans Barendrecht van Gevangenenzorg. Er lopen gesprekken en onderzoeken om De Compagnie uit te breiden en in andere gevangenissen in te voeren. "Ik ben ervan overtuigd dat het voor veel meer gedetineerden geschikt is en daar is het ministerie van Justitie ook van overtuigd. Maar dat gaat stap voor stap."