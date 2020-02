Rotterdamse viroloog: coronavirus is helemaal niet zo besmettelijk

Het coronavirus rukt steeds verder op in Europa. Dinsdag werden de eerste ziektegevallen bekend in Oostenrijk, Kroatië, Zwitserland en het vasteland van Spanje. Lichtpuntje: "Het valt best mee met de besmettingsgevaren van het coronavirus."

Dat zegt de Rotterdamse viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC op basis van Chinees onderzoek. Maandag deelde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de resultaten.

"Buiten op straat blijken mondkapjes geen enkel effect te hebben, ook al omdat het virus helemaal niet zo besmettelijk is", aldus Koopmans. "Maar wat we wel zien is dat een hele groep mensen ziek wordt als er niet goed wordt opgelet."

Drie op de honderd

Drie op de honderd patiënten bezwijkt aan het virus en daarmee is het sterftecijfer drie tot zes keer groter dan bij een gewone griep.

Vooral jongeren onder de dertig jaar hebben een veel betere overlevingskans dan ouderen. Het Erasmus MC onderzoekt hoe dat kan. Het is een van de onderzoeken naar het virus. De resultaten worden pas over enkele maanden verwacht.

Songfestival

Of verdere verspreiding van het coronavirus gevolgen zal hebben voor bijvoorbeeld het Songfestival in Rotterdam, kan Koopmans niet voorspellen.

"Voorlopig weten we nog helemaal niet hoe ernstig het is, dus ik zou me daar voorlopig nog geen zorgen over maken."