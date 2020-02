Leefbaar: 'Iedere jongere met een illegaal mes minstens zes maanden de cel in'

Acht maanden lang werkte Leefbaar Rotterdam aan het 'Aanvalsplan tegen Wapengeweld'. Het plan bevat vijftien punten en moet het toenemende aantal geweldsincidenten in Rotterdam terugdringen. Zo wil Leefbaar dat iedereen, ook jongeren, met een illegaal wapen op zak minstens zes maanden de cel in gaat.

"Het plan bevat een aantal pittige punten", erkent fractievoorzitter Joost Eerdmans meteen. Daarmee doelt hij onder andere op de minimumstraf van zes maanden voor bezitters van een illegaal wapen.

Politie-unit

"Ja, ook jongeren. In jeugddetentie dan. Ze moeten weten: als je een mes op zak hebt, ga je gewoon zes maanden keihard de bak. Daar houden de meeste kinderen echt niet van."

Het belangrijkst vindt Eerdmans de oprichting van een speciale politie-unit wapengeweld. "Terugdringen van het wapenbezit moet de hoogste prioriteit krijgen. Weg met die messen en pistolen. Zo wil ik dat er veel meer preventief gefouilleerd gaat worden. Ook op scholen."

Meer controles in de horeca, iedere maand een wapeninleveractie, bedrijven waar wapens worden gevonden sneller sluiten en een OV-verbod voor reizigers die betrapt worden op het dragen van een illegaal wapen. Het is een greep uit de maatregelen die Leefbaar voorstelt.

Etniciteit

Ook pleiten Eerdmans en zijn partij voor het strafbaar stellen van de veelbesproken 'drill rap', de clips waarin met messen wordt gezwaaid. "Daarbij moeten we niet stoppen bij de grens. Dat doen we met kinderporno-netwerken ook niet." Eerdmans ziet daar een rol voor de politie weggelegd.

Opmerkelijk is ook dat Leefbaar Rotterdam de etniciteit van wapenbezitters wil gaan vastleggen. Dat zou de basis moeten zijn voor beleid gericht op doelgroepen.

Eerdmans kijkt uit naar de behandeling van het plan tijdens de voorjaarsnota. "Wij staan er misschien wat stevig in, maar de hele gemeenteraad is ervan doordrongen dat er wat moet worden gedaan. Ik ben blij met elke bijdrage die er komt. Laten we met z'n allen wat aan dit probleem doen."