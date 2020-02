Knotters in de knel door vroege lente

Ieder jaar kortwieken ze zo’n tweeduizend knotwilgen en daar hebben ze normaal gesproken tot eind maart voor. Maar zodra de beeldbepalende bomen uitlopers krijgen en de vogels zich gaan nestelen moeten ze stoppen… en dat is al bijna.

“Het is dus echt even flink aanpoten om alles af te krijgen”, vertelt coördinator Flip Scherbeijn. “Een achterstand oplopen is niet goed, want als bomen niet op tijd geknot worden kunnen ze te zwaar worden en bijvoorbeeld omwaaien. Het zijn oude bomen en die willen we uiteraard graag behouden.”

Oproep

En dus wordt er een oproep gedaan. Wie ook de handen uit de mouwen wil steken kan zich aansluiten bij één van de knotploegen in de Hoeksche Waard. Rob de Groot heeft dat ook gedaan. Hij helpt mee bij knotploeg ‘De Dolende Bevers’ en pakt vandaag een bomenrij aan bij Westmaas.

“Het is zonde voor de Hoeksche Waard als ze niet behouden blijven. Dus we moeten er gewoon even samen voor zorgen dat het af komt. Maar het is fysiek wel zwaar vind ik!”

Het knotten begint al in november. De Hoeksche Waard telt ongeveer zevenduizend knotwilgen en ze moeten eens in de drie jaar ontdaan worden van hun kroon.