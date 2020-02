Ex-medewerksters claimen miljoen euro van DuPont

"Het gaat deze vrouwen nadrukkelijk niet om het geld. Ze willen excuses van DuPont. Dat is ook de reden dat er nu een rechtszaak is aangespannen", zegt Daphne van Doorn, advocaat bij het FNV.

De stof DMAC werd in de inmiddels gesloten Lycra-fabriek gebruikt bij de productie van elastisch garen voor de textielindustrie. De vrouwen in de fabriek werden van 1977 tot 1988 aan de stof blootgesteld.



DuPont wil zelf niet inhoudelijk reageren, maar volgens Van Doorn heeft het bedrijf wel getracht om een rechtszaak te voorkomen: "We zijn er met de juristen van het bedrijf echter niet uitgekomen, vandaar nu deze rechtsgang."

Grootste verschil van inzicht tussen partijen is dat de vrouwen er van overtuigd zijn, dat het bedrijf al in de zeventiger jaren wist hoe giftig het goedje was. DuPont stelt zich altijd op het standpunt dat er binnen wettelijke normen gewerkt werd.

De Inspectie SZW stelde pas in 2017 vast hoe giftig DMAC was en dat DuPont in de zeventiger jaren méér kennis over de stof had dan de overheid. Om die reden hanteerde de overheid ook geen maximum aan de mate van blootstelling aan werknemers.



Om hun gezondheid in de gaten te houden nam DuPont destijds urinemonsters af bij de werknemers, maar die testuitslagen zijn inmiddels verdwenen. DMAC wordt overigens nog steeds gebruikt in China.

Ook dat speelt voor de vrouwen een rol, zo zegt ex-medewerkster Romy Hardon: "met deze stof moet nergens ter wereld nog gewerkt worden." De lycra-fabriek in Dordrecht werd in 2004 gesloten.

Het bedrijf reageert schriftelijk: "Wij zullen de inhoud van de dagvaardingen zorgvuldig bestuderen. Communicatie via de media over de inhoud ervan is naar de mening van DuPont niet gepast en ook niet in het belang van de betrokkenen.

Met de dagvaardingen is een juridisch traject ingezet. Wij zullen daarom ons standpunt met betrekking tot de inhoud van de dagvaardingen te zijner tijd ter zitting in de rechtbank kenbaar maken.”