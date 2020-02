Een groot lammetjesfeest in Ouddorp!

Lammetjes knuffelen in Ouddorp

Enorm druk is het overdag deze voorjaarsvakantie op boerderij De Mèkkerstee van Piet den Hertog in Ouddorp. Honderden kinderen komen naar de stal om lammetjes te aaien in de speciale 'knuffelhoek'.