Het leek er niet meer in te zitten, maar plotseling is de regio Rijnmond toch nog verrast met een behoorlijke sneeuwbui.

"Vertel mij alsjeblieft dat je ergens in het buitenland bent en het niet daadwerkelijk in Nederland sneeuwt", twittert iemand dinsdagavond laat over een filmpje uit Heerjansdam. "Eindelijk sneeuw!", reageert een ander uit Schiedam.



Volgens weerman Ed Aldus is het van korte duur. Het gaat vooral om natte sneeuw en in de loop van de ochtend ook om korrelhagel. Dat kan hinder opleveren voor het verkeer in de ochtendspits.