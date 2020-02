Chantal Blaak klaar voor nieuw wielerseizoen na teleurstellend 2019

Want over het vorige seizoen was de 30-jarige Rotterdamse niet heel tevreden, ondanks dat ze toen direct Omloop het Nieuwsblad won. "Mijn voorjaar was toen nog wel prima en ik deed overal mee tot de finish, maar door blessures heb ik het tweede halfjaar vooral lopen tobben", legt Blaak uit, die uiteindelijk op één overwinning in 2019 zou blijven steken.

Dinsdagavond was Blaak als ambassadrice van de Rotterdam Fund Racers aanwezig bij Wielercafé Panache, waarin wielerliefhebbers en (ex-)renners spraken over de koers en de mythische Alpe d'Huez. Het evenement in Rotterdam-Katendrecht was ook gericht op Alpe d'HuZes, de jaarlijkse inzamelingsactie waarin deelnemers geld inzamelen voor kankeronderzoek. "Ik vind het dan ook belangrijk om hier te zijn en aandacht hiervoor te vragen", legt Blaak uit.

Hollands Glorie

Terug naar het wielrennen dan, want voor Nederland gloren er weer mooie tijden. Beginnend met dit weekend, waarin veel ogen zijn gericht op Mathieu van der Poel. "Het wordt sowieso interessant om te zien hoe de nieuwe generatie de oude generatie langzaam gaat vervangen", legt voormalig renner en ploegleider Erik Breukink uit. "Daarnaast heb je ook de topsprinters in Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen en is het interessant om te volgen hoe Tom Dumoulin de Tour in zal gaan."

Toch zijn er ook nog veel vragen over Dumoulin, wiens voorbereiding door een darmparasiet eigenlijk nog op gang moet komen. "Toch kan zijn voorbereiding nog wel optimaal worden. Maar of hij zijn oude niveau haalt? Dat moeten we afwachten", stelt ex-renner Michael Boogerd.

Chantal Blaak zet echter geen vraagtekens bij haar voorbereiding, want na een ietwat teleurstellend 2019 is ze vastbesloten om aankomend weekend haar titel bij Omloop het Nieuwsblad te verdedigen. "En het zou fantastisch zijn als ik dan wél de rest van het seizoen die vorm kan vasthouden."

Bekijk hierboven een reportage over Chantal Blaak tijdens Wielercafé Panache en interviews met Erik Breukink en Michael Boogerd over het nieuwe wielerseizoen.