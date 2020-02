Dordts Ziekenhuis bestookt met fraudeursmailtjes

Oplichters hebben geprobeerd geld afhandig te maken van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in de Drechtsteden. Die poging is mislukt, bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis.

De oplichters zouden drie keer geprobeerd hebben om toe te slaan. Steeds werd een mail gestuurd, zogenaamd vanuit naam van bestuursvoorzitter Peter van der Meer. Bij een van de pogingen werd door de schrijver gezegd dat er cadeaubonnen gekocht moesten worden. In een andere mail stelde Van der Meer zogenaamd dat er snel een bedrag van bijna 15 duizend euro overgemaakt moest worden.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis hadden medewerkers vrij snel door dat het niet echt was. Het is daarom ook geen aanleiding om de veiligheidsmaatregelen verder aan te scherpen. "Het is wel goed voor de bewustwording dat dit soort fraude plaatsvindt", zegt woordvoerder Frank van der Elsen.

Aangifte gaat het ziekenhuis ook niet doen. "Dat lijkt ons een heilloze weg", zegt Van der Elsen. "We hebben ook geen idee tegen wie we de aangifte moeten doen en waar. Er is geen schade aangericht en we willen dit eigenlijk zo snel mogelijk achter ons laten."

CEO-fraude

De oplichting staat beter bekend als CEO-fraude. Oplichters sturen dan, zogenaamd uit opdracht van iemand uit de directie, een mail naar mensen in het bedrijf. Omdat ze ervan uitgaan dat mensen alles doen wat de baas zegt, hopen ze dat het geld zonder al te veel vragen wordt overgemaakt.

Eerder werden ook bedrijven in de Rotterdamse haven benaderd door dit soort oplichters.

In Twente is dit soort oplichting ook gelukt. Criminelen wisten een bedrag van bijna drie miljoen euro af te troggelen van het Rijksmuseum Twente.