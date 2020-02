Wethouder Brielle over 'nieuwbouwvallen': 'het wordt tijd voor wat positief nieuws'

"We moeten van deze kopers maar eens bewoners gaan maken", zegt de Brielse wethouder André Schoon over de zes kopers aan de Van Sleenstraat, die de afgelopen maanden getroffen zijn door een hoop ellende. Hun pas gekochte huizen werden onbewoonbaar verklaard, de bouwer ging failliet en de verzekeraar doet niks. Nu schiet de gemeente Brielle te hulp met een lening.

"Je zou maar in hun schoenen staan", zegt de wethouder. "Ze hebben een hoop meegemaakt en er is ook een hoop misgegaan. Maar nu moeten we vooruit en door deze voorfinanciering hopen we nu echt stappen te maken."

De regeling houdt in dat de gemeente de financiering regelt voor het afmaken van de woning tot casco-niveau. "Dan voldoet het huis aan alle bouweisen, maar dan zit bijvoorbeeld de keuken er nog niet in", legt Schoon uit. "De kosten daarvan liggen niet rond de 150 duizend euro, zoals eerder werd gezegd. Het is een stuk lager, maar hoe hoog het precies is kan ik niet zeggen."

Gesprekken

Hoe hoog de financiering van de gemeente Brielle gaat worden moet ook nog duidelijk worden. "Daarover zijn we met de bewoners in gesprek", legt Schoon uit. Een deel van de bewoners zou al akkoord zijn. Hoe hoog de rente wordt moet ook besproken worden.

Toch zijn niet alle bewoners blij met de regeling. Naast alle bestaande (en betaalde) kosten komt er nu nog een keer een lening bovenop. En de kans dat er nog geld komt van het failliete EPS lijkt vrijwel uitgesloten.

"Toch willen sommige bewoners nu een positief geluid laten horen", gaat Schoon verder. "Ja, er is een hoop misgegaan, maar een aantal kopers wil nu ook echt gaan wonen in de huizen die ze voor ogen hadden. Het is ten slotte een prachtige plek in de binnenstad van Brielle. Dus zij zeggen 'laten we nu eens een positief geluid horen' en zo sta ik er ook in."

In juni zouden de woningen aan de Van Sleenstraat alsnog bewoond moeten worden, is de verwachting van de wethouder.