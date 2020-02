Barendrechters krijgen 90 euro om energie te besparen

Inwoners van Barendrecht mogen op kosten van de gemeente spullen kopen die energie in hun huis besparen. Van led-lampen en energiezuinige douchekoppen tot isolatiemateriaal.

Barendrechters met een koopwoning krijgen elk 90 euro die ze via een kortingscode in een webshop uit kunnen geven. Ze kunnen ook kiezen voor een persoonlijk energie-advies aan huis in plaats van de spullen.

De gemeente wil met de actie laten zien dat energie besparen minder moeilijk is dan het lijkt. Het budget voor de actie komt van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die gaf de gemeente Barendrecht bijna 1,5 miljoen euro subsidie.