Bijna honderd steekpartijen in Rotterdam; sterke stijging

Het aantal steekpartijen in Rotterdam is het afgelopen jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Met hoeveel procent het aantal steekpartijen is gestegen is niet helemaal duidelijk. Dat aantal varieert tussen de 25 en 30 procent.

Volgens De Telegraaf, die cijfers publiceert van de politie in Rotterdam waren er 69 steekpartijen, alleen al in Rotterdam-Zuid. Dat is een stijging van dertig procent, ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Bij de steekpartijen waren 58 minderjarige verdachten betrokken.

Volgens de gemeente Rotterdam kloppen die cijfers niet. Zij verwijzen naar antwoorden van burgemeester Aboutaleb op vragen van Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. Daarin staat dat er in heel Rotterdam het afgelopen jaar 93 steekpartijen zijn geweest. Dat is een stijging van een kwart ten opzichte van het jaar ervoor.

Quick scan

Eerder dit jaar werd een quick scan aangekondigd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, om een beeld te krijgen van het aantal incidenten met steekwapens in ons land. Maar het lukt de politie niet om een landelijk beeld te krijgen, zegt een woordvoerder van de Nationale Politie tegen de Telegraaf.

"Dat heeft te maken met de wijze van registratie in onze systemen", zegt een woordvoerder in de krant. "We registreren niet apart op steekincidenten waarbij gedreigd of gestoken wordt. Een zoekopdracht is te grofmazig. Als er een incident is rond een groep van zeven personen waarbij één persoon een mes heeft, heb je al zeven verdachten die worden gerelateerd aan een steekwapen. Een steekincident in het systeem kan ook het lek prikken van een band zijn."

Alleen Rotterdam slaagde erin om een analyse te maken van het aantal steekpartijen.