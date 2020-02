Vier medewerkers detentiecentrum Rotterdam geschorst

Vier medewerkers van het detentiecentrum Rotterdam worden verdacht van extreem geweld tegen iemand die daar in bewaring zit. Ze zijn daarom geschorst. Het voorval gebeurde in januari, meldt de dienst justitiële inrichtingen (DJI).

Het slachtoffer van het geweld schopte in januari aanhoudend tegen zijn deur. In een gesprek dat medewerkers van het detentiecentrum aangingen, bedreigde de man een personeelslid en maakte hij slaande bewegingen naar meerdere medewerkers. De man werd vervolgens overgebracht naar een afzonderingscel.

De leiding van het detentiecentrum Rotterdam heeft nadien signalen ontvangen dat vier medewerkers meer dan toegestaan geweld tegen de man hebben gebruikt. Het onderzoek naar het voorval loopt nog. Tot dat is afgerond, zijn de vier medewerkers geschorst.

Het is langer onrustig in het detentiecentrum Rotterdam. Een paar dagen voor het voorval waren op een afdeling twee incidenten. Ingeslotenen waren agressief tegen medewerkers. De directie besloot daarop een aangepast programma in te stellen. Dat betekent dat de helft van de ingeslotenen een aangepast dagprogramma volgde en de andere helft in de cel werd opgesloten.

Een jaar geleden was het ook al onrustig in het detentiecentrum Rotterdam. Toen werd personeel aangevallen door ingeslotenen.



In het detentiecentrum bij Rotterdam The Hague Airport wachten volwassen vreemdelingen op hun uitzetting. Ze zitten niet permanent in een cel.