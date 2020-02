Medewerkers Uniport hoeven niet meer naar hun werk

Werknemers van de Rotterdamse containerterminal Uniport hoeven niet meer verplicht naar het werk te komen zonder dat er iets te doen is. De ondernemingsraad (OR) van Uniport sleepte het bedrijf voor de rechter en kreeg woensdag gelijk.

De ondernemingsraad had het verzoek neergelegd om het personeel vrij te stellen van werk, nu er bij de terminal in de Waalhaven niets meer gelost wordt. Dat komt omdat het bedrijf, met nu nog 161 werknemers, sluit. Dat verzoek had de directeur naast zich neer gelegd.