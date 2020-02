Ex-medewerksters Dupont claimen miljoen euro: 'Mijn zoontje is hierdoor dood geboren'

"Schandalig, echt schandalig vind ik het, dat het bedrijf gewoon ontkent dat wij onbeschermd in aanraking kwamen met zo'n gevaarlijke stof". Ex-werkneemster Romy Hardon is boos op DuPont in Dordrecht.

Samen met 14 oud-collega's heeft ze via de FNV en twee advocaten bij de rechtbank een schadeclaim van één miljoen euro ingediend. "Jammer dat dit nodig was, want het gaat ons helemaal niet om geld."

Tussen 1977 en 1988 werkten de vrouwen op de inpakafdeling van de lycra-fabriek in Dordrecht. Bij de productie van het elastische garen werd MDAC gebruikt. Pas na sluiting van de fabriek, in 2004, werd duidelijk hoe schadelijk die stof was.

"Mijn zoontje werd dood geboren", zegt de nu 60-jarige Romy. Er bleken later zoveel vrouwen te kampen met zwangerschapsproblemen en miskramen, dat de link naar de stof al gauw gelegd was.

DuPont controleerde de vrouwen destijds via urinemonsters, maar de resultaten daarvan zijn verdwenen. Vier jaar geleden zei het bedrijf dat de vrouwen op de inpakafdeling nooit met de stof in aanraking zijn geweest.



"Hoe durf je, heb ik persoonlijk tegen die persvoorlichter gezegd. Het enige dat we al die tijd gevraagd hebben is erkenning en excuses. Maar dat weigert DuPont dus." De vrouwen zagen daarom geen andere weg dan naar de rechter te gaan.

"Het gaat ons niet om geld, zelf weet ik niet eens hoe hoog de claim voor mij persoonlijk is. We willen gewoon gerechtigheid en de zekerheid dat dergelijke stoffen nergens ter wereld ooit nog gebruikt worden."



Advocate Daphne van Doorn, van de FNV, liet dinsdag weten dat de rechter zich deze zomer over de zaak buigt, maar dat het onduidelijk is of het meteen tot behandeling komt. Wellicht vraagt de rechter eerst extra informatie bij één of beide partijen.