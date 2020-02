Justitie eist celstraf tegen Schiedamse die haar ex wilde laten vermoorden

Via een mede-gevangene wilde ze regelen dat haar voormalige partner werd doodgeschoten. De vrouw zou geld voor de aanschaf van een pistool hebben beloofd. Ook maakte ze 750 euro over en gaf informatie over het huis, de auto en de kinderen van het beoogde slachtoffer.

De 49-jarige Schiedamse zat vast in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis vanwege een poging tot doodslag op dezelfde man. Ze had hem in zijn slaap met terpentine overgoten, een brandende zakdoek naar binnen gegooid en de deur op slot gedaan. Tijdens de rechtszaak hierover bleek dat ze fysiek en psychisch werd mishandeld door haar toenmalige partner. Ze kreeg in 2018 een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De rechter doet over twee weken uitspraak.