Het dak van de Paradijskerk moet eraf

Het dak van de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is er slecht aan toe. Vervangen is duur, daarom heeft de kerk een opmerkelijke actie verzonnen: je kunt een dakpan adopteren.

Het wordt een hele operatie. Kapotte dakpannen moet vervangen, de isolatie van het dak moet worden vernieuwd en de latten waar de pannen op rusten moeten gerepareerd.

"Een deel van de pannen kan misschien worden hergebruikt", vertelt koster Michael van den Bergh. "Het ligt los, het is gescheurd, het zakt terug naar beneden. Ik probeer het terug te duwen, maar verderop het steile dak kom je er niet bij."

De laatste storm heeft voor een lekkage in het dak gezorgd. Een nieuw dak kost 200 duizend euro. "We zijn een levendige kerk, 80 mensen op een zondag, maar we zijn geen rijke mensen", vertelt de koster. "Maar we zijn wel doeners", voegt hij daaraan toe.

Daarom kunnen mensen die de kerk een warm hart toedragen nu een dakpan 'adopteren'. Het is niet de bedoeling zelf een dakpan te kopen en naar de kerk te brengen, maar je kunt geld doneren: vijf euro voor één dakpan.

Maar je kunt ook een persoonlijke tekst achterop een dakpan laten schrijven, dat kost 25 euro. "Je kunt het op Koningsdag komen schrijven, dan is de kerk open", legt Van den Bergh uit. "Kun je niet komen of woon je op afstand, dan kun je het geld overmaken en in de beschrijving zetten wat de tekst is. Dan zetten wij het erop, maken een foto ervan en die zetten we op de website."

Dat kan de naam van een geliefde zijn. "Of van je kinderen, of een goede boodschap waarvan je zou willen dat die er over vijftig jaar nog ligt. Het moet positief zijn."

Tot nu toe is er zesduizend euro binnen van donateurs en kleine acties, zoals een boekenmarkt. Er zijn ook fondsen aangeschreven.