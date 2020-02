Coronavirus: alle ogen zijn gericht op het RIVM

Rotterdam The Hague Airport | Foto: Rick Huijzer

Reisorganisatie, sportverenigingen, evenementen en lokale overheden nemen vooralsnog geen concrete acties tegen een eventuele uitbraak van het coronavirus in de regio. Alle ogen zijn gericht op het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zolang er geen besmetting in Nederland is geconstateerd, gaat alles gewoon door.

Zo worden passagiers in internationale bussen uit risicogebieden bij aankomst niet getest op besmetting. Ook vluchten van en naar gebieden waarin het virus is geconstateerd, worden niet geannuleerd.

Songfestival

De organisatie van het Eurovisie Songfestival zegt de ontwikkelingen op de voet te volgen. Ze vinden het nog te vroeg om te praten over bijvoorbeeld verplaatsing of andere scenario's en wachten af waar het RIVM mee komt. Er liggen wel protocollen klaar.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en de GGD zeggen dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over een eventuele aanpak.

In het Maasstad Ziekenhuis zijn 48 kamers die geïsoleerd kunnen worden, maar die kamers worden nog niet vrijgehouden. "Net als iedereen wachten we hoe het virus zich verspreidt. Er is dus wel voorbereiding, maar je weet nu niet wat er gaat gebeuren", laat het ziekenhuis weten.

Sport

Ook de KNVB houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en laat zich adviseren door de GGD en het RIVM. Sparta speelt dit weekend thuis tegen FC Emmen, Feyenoord en Excelsior spelen in Eindhoven tegen respectievelijk PSV en FC Eindhoven en FC Dordrecht reist af naar Limburg voor het duel met Roda JC.

Woensdag werd bekend dat er geen contactonderzoek komt in die provincie in verband met een besmette Duitser die daar verbleef. In Italië werden afgelopen weekeinde wedstrijden afgelast uit vrees voor het virus.

Alle ogen zijn dus gericht op het RIVM. Die hebben de leiding over informatie en protocollen rond het coronavirus.