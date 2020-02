Huisartsen in de regio zetten zich schrap voor uitbraak coronavirus

"We hebben een bak met spullen klaarliggen zodat we meteen actie kunnen ondernemen", zegt de assistente van dokter Vleugelers uit Vlaardingen. "In die bak zitten handschoenen, een mondmasker, twee overjassen, twee paar wegwerphandschoenen, twee spatbrillen, twee eenvoudige mondkappen voor de patiënt, twee speciale mondkappen voor het personeel en een flesje handalcohol."

Bij dokter Voortman in Ridderkerk komt toevallig net een mailtje binnen. "We hebben al eerder een protocol ontvangen. Vandaag nog een aanvullende e-mail van de GGD", zegt de assistente. "We letten op koorts vanaf 38 graden, hoesten en kortademigheid. Daarnaast moet de patiënt aangeven dat hij in een coronagebied is geweest of met een drager van het virus in aanraking is gekomen." Het is volgens haar niet de bedoeling dat de patiënt naar de praktijk komt. "Sowieso lichten we meteen de GGD in."

Bij huisartsenpraktijk A.C. de Jongh in Hellevoetsluis stromen sinds woensdag de vragen binnen. Die komen voornamelijk van mensen die zich zorgen maken. "Ik ben grieperig. Denkt u dat ik het virus heb", is de meest gehoorde vraag.

'De kans is groter dat je door de bliksem getroffen wordt'

Toch erkent niet elke geneesheer in de regio de gevaren van het virus. "Ik neem nu nog geen enkele maatregel", zegt dokter Wuister uit Rotterdam. "Als je nu al maatregelen gaat nemen, kun je beter niet naar buiten gaan, want de kans is groter dat je door de bliksem wordt getroffen."

De assistente van huisartsenpraktijk Jacobskerk in Brielle zegt ook nog geen rekening te houden met de uitbraak van het virus. Zij zou ook niet weten wat ze moet doen. "Ik werk hier ook niet elke dag. Misschien gaan we diegene dan thuis bezoeken of diegene komt aan het einde van het spreekuur als er verder geen patiënten zijn." De assistente is daar niet op de hoogte van getroffen maatregelen.

Massahysterie

De assistente van huisartsenpraktijk Nguygen in Barendrecht windt zich vooral op over de massahysterie die is ontstaan na berichtgeving in de media. "Het is niet anders dan bij de griep, dat hele coronagebeuren. Die vlek gaat echt wel uitbreiden, dat geloof ik wel, maar we moeten geen paniek zaaien. Het was hetzelfde bij de Mexicaanse griep. Dat viel uiteindelijk ook mee. De media maken mensen gek."

Zij werkt daarnaast in een huisartsenpost. "Daar krijgen we vooral vragen uit onwetendheid. Dan hoor ik: 'stel, ik heb bij de Chinees gegeten, kan ik het dan hebben?' Of: 'ik wil getest worden, omdat ik in een vliegtuig heb gezeten."