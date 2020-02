Boer Nico uit Ottoland zoekt vrouw

Nico heeft de melkveehouderij van zijn ouders overgenomen. Ze komen nog regelmatig langs om samen te eten maar toch zit Nico vaak alleen op de boerderij in de polder. Hij zoekt daarom een leuke spontane vrouw voor een serieuze relatie.

"Als ze heel spontaan en haarzelf is, dan is het goed. Koffiezetten lukt me wel, maar koken kan ik niet heel goed. Dus als ze dat kan is dat mooi meegenomen", zegt Nico lachend.

Qmusic roept vrouwen op zich te melden. Maar ze mogen niet te ver weg wonen van Ottoland, vindt Nico. "Maximaal een uurtje rijden!"