ANBO waarschuwt voor coronababbeltruc

Oplichters maken handig gebruik van de toenemende angst onder ouderen over het coronavirus. Volgens ouderenorganisatie ANBO bellen mensen aan met het verhaal dat ze voor een ziekenhuis onderzoek doen naar het virus.

Criminelen komen steeds met nieuwe babbeltrucs om mensen geld afhandig te maken of te beroven, zegt directeur Liane den Haan van de ANBO.

"Een paar maanden geleden kwamen nep-verpleegkundigen bij senioren aan de deur die zogenaamd bloed wilden afnemen. Afgelopen maand werden meer dan 200 ouderen slachtoffer van mensen die ouderen opbelden en zeiden dat ze van de Belastingdienst waren. En nu proberen oplichters om het met het coronavirus bij mensen binnen te komen."

ANBO en politie adviseren ouderen daarom om er niet in te trappen. "Het is ongelofelijk, maar het gebeurt. En daarom waarschuwen we iedereen om alert te zijn en niemand binnen te laten."