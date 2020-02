Sluiting Uniport: 'We zaten elkaar alleen maar de put in te praten'

Rotterdammer Leo Kats is opgelucht. De rechter is het met hem eens dat hij de komende weken niet meer voor de sier naar zijn werkgever Uniport hoeft te komen.

De containerterminal in de Waalhaven sluit 31 maart en er is daarom sinds begin dit jaar al vrijwel geen werk meer. Toch moesten Kats en zijn collega's nog iedere dag naar Uniport komen.

"Iedereen zat in de kantine en moest wel opkomen voor zijn diensten. Ook in de late nachten en dan zaten we daar maar een beetje te kaarten, te darten en elkaar alleen maar de put in te praten."

Volgens Kats was het een drukmiddel van de directie. "Als jullie akkoord gaan met het sociaal plan mogen jullie thuisblijven, werd er gezegd."

Daarop besloten de werknemers naar de rechter te stappen. "Eindelijk hebben we als ondernemingsraad de stap genomen om de directie voor de rechter te dagen en met dit resultaat."

De 59-jarige Kats kan nu samen met zijn collega's goed aan de slag met het vinden van ander werk. "We moeten afwachten wat er nog voor ons in het vat zit. Ik heb wel een aantal sollicitaties uitstaan, maar ze zeggen al snel: je past niet echt in het profiel. Het zal nog echt moeilijk worden."