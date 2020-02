Coronavirus bedreigt werkgelegenheid in Rotterdamse haven

"De afvaarten vanuit China zijn fors aan het afnemen. We horen percentages van 25 tot 50 procent minder schepen", vertelt Janssen.

"Op dit moment liggen bedrijven hier nog niet stil, maar als het zich zo doorzet, dan wordt de schade fors." De gevolgen zijn volgens Janssen het grootst voor de containeroverslag: "Maar het heeft ook direct effect op de dienstverleners in de haven. Denk aan de roeiers, loodsen, sjorders. Daar zal dan veel minder werk voor zijn."

Deeltijdwerkeloosheid

Bedrijven zullen zich zelf moeten voorbereiden op de gevolgen van minder werk voor hun werknemers. "Er kan bijvoorbeeld een deeltijdwerkeloosheidsuitkering worden aangevraagd. Maar het is de vraag of die ook wordt toegekend door de overheid."

"De vraag is hoe lang dit allemaal duurt en wat het effect gaat zijn. China is de fabriek van de wereld, daar komt veel vandaan. Het is normaal rond het Chinees nieuwjaar dat de handel even stil ligt, maar nu zou het normaal gesproken allemaal weer op gang moeten komen. Als het beheersbaar blijft en de rest van het jaar het weer goed maakt, dan zou het nog mee kunnen vallen. Het duurt nog een paar weken totdat we weten wat het effect is."

Knofloof en gember

De gevolgen van het coronavirus zijn al wel goed merkbaar in de wereldwijde knoflook- en gemberhandel. "De pakhuizen in China zijn dicht en de werknemers zitten thuis," zegt Peter Hobert van Bud Holland in Maassluis. "En dat heeft een prijsopdrijvend effect natuurlijk."

Handelaren hebben de prijs voor een doos gember in een paar weken tijd bijna zien verdubbelen. Bij Albert Heijn verwachten ze overigens niet dat de consument veel gaat merken van de prijsstijgingen. Door langlopende contracten hebben ze vaste prijzen afgesproken met leveranciers. "De aanvoer van onze gember uit China is wel gestokt. Dus het zou kunnen dat we over vier weken met tekorten komen te zitten", zegt een woordvoerder van de supermarktketen. "Maar vooralsnog verwachten we dat we het met de huidige voorraden kunnen uitzingen." Knoflook haalt Albert Heijn altijd uit Spanje.

Cooblue verhoogt prijzen

De Rotterdamse webwinkel Coolblue beperkt momenteel zijn verkopen omdat de aanvoer van artikelen uit China stokt. Het bedrijf heeft prijzen verhoogd en maakt geen reclame meer. Zo hoopt het te voorkomen dat artikelen uitverkocht raken.

In een interne mail die in het bezit is van de NOS, zegt een marketing-medewerker de verkopen te temperen door "de marketing uit te zetten en prijzen aan te passen". Zo wil het bedrijf "onze hele grote schuren tot de nok toe vullen". De maatregelen zijn nodig omdat "de productie in China op een heel laag pitje staat". Het bedrijf verwacht, zo staat in de mail, "de komende weken en maanden beschikbaarheidsproblemen bij onze leveranciers."

Een woordvoerder van Coolblue bevestigt dat de verkopen worden getemperd door in de mail genoemde maatregelen.