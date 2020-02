Papendrechtse vlogger opgepakt

Volgens de politie had de vlogger een oproep gedaan op social media om naar een paar winkels te komen. Tientallen jongeren gingen daarop naar het Haagse centrum om al joelend winkels in en uit te rennen.

Veel mensen in het winkelend publiek schrokken van deze actie. Toen de agenten de tieners hierop aanspraken, kwam de groep om hen heen staan, waarop de hulp van extra politiemensen werd ingeschakeld. Daarop liepen de jongeren weg.

Een klein kwartier later kwam bij de politie een nieuwe melding binnen dat de groep weer terug was in de Grote Marktstraat, dit keer bij een kledingwinkel. Agenten troffen inderdaad een grote groep joelende en springende jongeren aan, onder wie de vlogger die op dat moment met een cameraman opnames aan het maken was. De politie hield de twee Papendrechters van 18 en 19 jaar aan.

Daarop ontstond enige onrust bij de andere jongeren. Agenten hielden nog eens acht jongeren aan. Met een boete op zak mochten zij weer naar huis.