'Larsson verruilt Feyenoord voor China'

Na ruim twee en een half jaar in de Kuip vertrekt Sam Larsson bij Feyenoord. De linksbuiten is al onderweg naar zijn nieuwe Chinese werkgever, om daar uiteindelijk te gaan spelen in de Super League.

Dat meldt Voetbal International. Naar verluidt ontvangt Feyenoord zo'n vijf miljoen euro voor de aanvaller. In eerste instantie wilden de Rotterdammers de Zweed niet verkopen, door de zware knieblessure van Luis Sinisterra. Uiteindelijk bleek dit bod, van een nog onbekende Chinese club, voor Feyenoord te hoog om te weigeren.

De transfermarkt is in Nederland alweer bijna een maand dicht, maar in China is die nog open. De competitiestart is voorlopig uitgesteld vanwege het coronavirus.

Narsingh of Haps

In totaal kwam Larsson tot 102 wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij 21 keer scoorde. Het lijkt er nu sterk op dat de Zweed afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard zijn laatste minuten voor Feyenoord heeft gemaakt.

Met de verkoop van Larsson heeft Feyenoord-trainer Dick Advocaat links voorin weinig smaken over. Mogelijk komt die plek nu open voor Luciano Narsingh of de gebruikelijke linksback Ridgeciano Haps, die tegen Fortuna al van de linksbuiten-positie mocht proeven.