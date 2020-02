Bij een brand in Rotterdam-West zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker drie auto's en twee scooters zwaar beschadigd geraakt door een brand. Dat gebeurde rond 04:00 uur op de Taanderstraat.

Het vuur is ontstaan in een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar twee andere wagens. Ook twee geparkeerde scooters raakten zwaarbeschadigd door de warmte, afkomstig van de brand.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten.