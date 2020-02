Het is 'schipperen' voor schippers door vele harde winden

Het is een gevleugelde uitdrukking: het is 'schipperen'. Maar voor schippers is het door de aanhoudende harde wind deze winter echt schipperen. Het baggerschip Nooitgedacht heeft al meerdere keren het werk moeten stopzetten. Ook is het voortdurend schakelen en het werkschema aanpassen. "Het is bizar, dit maken we niet vaak mee", zegt schipper Arie Mijnster.

Het is al drie weken tobben en van dag tot dag kijken of ze hun baggerklussen kunnen volbrengen. Bij windkracht zeven moeten ze echt stoppen.

"Als je moet stoppen vanwege het weer, moet je altijd nog een stuk varen en dat zijn de kritische momenten", vertelt schipper Mijnster. Je moet extra opletten om niet tegen andere schepen aan te varen. "Je materiaal moet heel blijven en dan ervaar je wel spanning." Het is dan ook zoeken waar je veilig kan aanleggen met je schip.

Ze hebben de afgelopen periode ook een baggerklus moeten onderbreken om extra vaarruimte te maken voor grotere containerschepen. "Die moeten met wind meer kunnen manoeuvreren en daar moeten wij plek voor maken."

Waalhaven

Het baggerschip Nooitgedacht heeft nu een klus in de Waalhaven, waar het duizenden kuub slib van de bodem moet grijpen, zodat het weer diep genoeg wordt voor containerschepen en binnenvaartschepen. Het slib nestelt zich op de bodem van de havens door de getijden vanuit zee en stroomt mee met de rivier.

Het regent, sneeuwt en hagelt, maar er is nauwelijks wind vandaag. "Ja. Het is een grijze dag met veel regen, maar we werken door."

En als de wind spelbreker is, wil dat niet zeggen dat de baggeraars naar huis kunnen. "We blijven aan het werk", zegt Mijnster. "We doen dan onderhoud in de machinekamer. Dat is werk waar je anders niet aan toekomt."