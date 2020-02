'Voetgangers verplicht op fiets door Maastunnel'

Voetgangers die dit najaar door de Maastunnel willen, krijgen waarschijnlijk een leenfiets om door de tunnel te gaan. De voetgangerstunnel is een paar maanden later klaar dan de fietserstunnel. Om fietsers en voetgangers overdag elkaar niet tot last te laten zijn, wordt door de gemeente voorgesteld om leenfietsen in te zetten.

"In juli gaat de fietserstunnel open", zegt Henriëtte Edens van de gemeente Rotterdam. "De voetgangerstunnel pas in november. De veerpont die wordt ingezet voor fietsers en voetgangers stopt ook met varen in juli. In die overlappende periode staat er aan het begin en het einde van de tunnel een leenfiets klaar voor de voetgangers. Ze kunnen dan fietsend de tunnel door."

Wandelen door de fietserstunnel is gedurende die periode overdag niet toegestaan. Voor mensen die niet kunnen fietsen wordt een oplossing bedacht.

De voetgangers die de fietsen gebruiken moeten aan het einde van de tunnel weer inleveren. De maatregel met de leenfietsen geldt dus alleen overdag. In de avonduren en tijdens de nacht mogen de fietsers en voetgangers wel gezamenlijk door de tunnel.

Op schema

De werkzaamheden aan de Maastunnel liggen volgens Edens op schema. "Het gaat goed. Je kan het vergelijken met de renovatie van je huis. Er zijn tegelzetters, schilders en betonherstellers bezig. Er wordt keihard gewerkt."

Het werk in de tunnel draait voor een groot deel om de 210 duizend tegels die in de tunnel zitten. "Tegels die niet goed vastzitten of kapot zijn worden vervangen", zegt Edens. "Maar gek genoeg, en we weten ook niet hoe dat komt, zijn de tegels die in de voetgangerstunnel zitten aan de westelijke zijde vrijwel allemaal nog intact. En dat is alleen daar. In de fietserstunnel, die erboven zit, is dat weer niet het geval. Dat is echt heel bijzonder."

Ook de vloer en het plafond in de tunnels worden vervangen. Voor het plafond is zelfs een speciale machine ontwikkeld, die moet voorkomen dat veel stof vrijkomt. "Die werkzaamheden moet je goed uitvoeren", zegt Edens, "We hebben de machine ook een typische Rotterdamse naam gegeven: de verfhappert."