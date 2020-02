Larsson naar Chinese club van trainer Benitez

De Chinese kampioen van 2017 heeft sinds de oprichting in 2009 een enorme vlucht naar de top van het Chinese voetbal gemaakt. Niet alleen de trainer met een Liverpool verleden is een grote naam die zij hebben gestrikt, in de selectie zitten ook spelers als Marek Hamsik (lang gespeeld in Italië) en Samuel Rondón, de sterke aanvaller uit Venezuela.

Op korte termijn wordt dus ook Sam Larsson aan dat rijtje toegevoegd. Feyenoord wilde hem laten gaan omdat het bod vanuit China dermate hoog was dat de Rotterdammers nog winst op hem maken. In augustus 2017 kwam hij voor zo'n 4 miljoen over van SC Heerenveen.

De transfermarkt is in Nederland alweer bijna een maand dicht, maar in China is die nog open. De competitiestart is voorlopig uitgesteld vanwege het coronavirus.

Narsingh of Haps

In totaal kwam Larsson tot 102 wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij 21 keer scoorde. Het lijkt er nu sterk op dat de Zweed afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard zijn laatste minuten voor Feyenoord heeft gemaakt.

Met de verkoop van Larsson heeft Feyenoord-trainer Dick Advocaat links voorin weinig smaken over. Mogelijk komt die plek nu open voor Luciano Narsingh of de gebruikelijke linksback Ridgeciano Haps, die tegen Fortuna al van de linksbuiten-positie mocht proeven.