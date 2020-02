Gaslek bij de Euromast na werkzaamheden

In Rotterdam is de Parkhavenkade afgesloten geweest vanwege een gaslek. Dat lek zit in een leiding die onder de grond zit, vlak voor de Euromast. Rond 10:00 uur werd de weg weer vrijgegeven.

"Het gaat om een leiding waar gas onder hoge druk staat", zegt een woordvoerder van netbeheerder Stedin. "Daarom moet de druk van de leiding worden gehaald, voordat reparatiewerkzaamheden kunnen plaatsvinden."

Meerdere restaurants en de Euromast zelf zullen een tijdje zonder gas zitten. Wat voor gevolgen dit heeft voor de bedrijven is niet duidelijk.

Het gat in de leiding is ontstaan door werkzaamheden. Het verkeer in de vlakbijgelegen Maastunnel heeft geen last van de afsluiting.